وزير الزراعة يشارك في حوار إقليمي بالأردن حول تمكين المرأة

توجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في اجتماعات الدورة الجديدة من اللجنة المصرية الأردنية الزراعية المشتركة.

ويترأس "فاروق" الجانب المصري في هذه الاجتماعات، التي تُعقد بهدف تعزيز وتعميق أوجه التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، ويترأسها وزيرا الزراعة في مصر والأردن.

ومن المقرر أن تشهد زيارة فاروق عقد لقاء مشترك ثنائي مع نظيره الأردني صائب الخريسات، حيث سيتم خلاله بحث واستعراض سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات الزراعية، بالإضافة إلى تفعيل آليات الشراكة في عدد من مجالات القطاع الزراعي، والتي تشمل: التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في الري والزراعة الذكية، مجالات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المشترك.

وتُعد اللجنة المصرية الأردنية الزراعية المشتركة إطارا مهما للتنسيق المستمر بين البلدين لضمان سلاسة حركة التبادل الزراعي والتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك "فاروق" أيضا في فعاليات "الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول تمكين المرأة والوصول للتمويل لتعزيز الزراعة الدائرية في المنطقة العربية"، وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي بالدول العربية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، حيث يتناول الحوار سبل دعم دور المرأة الريفية في تطوير القطاع الزراعي، وأهمية تأمين التمويل اللازم لاعتماد ممارسات الزراعة الدائرية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة والاستدامة في استغلال الموارد الزراعية بالمنطقة العربية.