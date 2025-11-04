جوتيريش: مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن:" أدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثي الخاص للسودان للتوصل لتسوية".



وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر القاهرة الإخبارية، أن كابوس العنف في السودان يجب أن ينتهي، وأنه لا يمكن التسامح مع الهجمات التي حدثت في السودان.



وأشار إلى أنه يجب التأكد من عدم إفلات مرتكبي الجرائم في السودان من العقاب، وعلى كل الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة.



وتابع:" ندعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة".



