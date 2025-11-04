قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
محافظات

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

التنقيب عن البترول
التنقيب عن البترول
أ ش أ

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025).

وأوضح الوزير، بحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، أن المزايدة، التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، يُطبق فيها للمرة الأولى النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

وأكد أن المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، خاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية، والتي يمكن أن تُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.

وقال بدوي إن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لجهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتطبيق أحدث النظم التعاقدية التي تواكب التطورات العالمية في صناعة البترول والغاز.

وأوضح أن جميع تفاصيل المزايدة متاحة للشركات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر الرابط [https://eug.petroleum.gov.eg،](https://eug.petroleum.gov.eg،) والتي تعد المنصة الرقمية الرسمية لطرح الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

يُشار إلى أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض قد تم تحديده في يوم 3 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات العالمية لدراسة المناطق المطروحة فنيًا وإعداد عروضها الاستثمارية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة الفنية.

