مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025).

وأوضح الوزير، بحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، أن المزايدة، التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، يُطبق فيها للمرة الأولى النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

وأكد أن المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، خاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية، والتي يمكن أن تُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية.

وقال بدوي إن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لجهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتطبيق أحدث النظم التعاقدية التي تواكب التطورات العالمية في صناعة البترول والغاز.

وأوضح أن جميع تفاصيل المزايدة متاحة للشركات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر الرابط [https://eug.petroleum.gov.eg،](https://eug.petroleum.gov.eg،) والتي تعد المنصة الرقمية الرسمية لطرح الفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

يُشار إلى أن موعد إغلاق المزايدة وتقديم العروض قد تم تحديده في يوم 3 مايو 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام الشركات العالمية لدراسة المناطق المطروحة فنيًا وإعداد عروضها الاستثمارية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة الفنية.