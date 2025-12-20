قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي سجل الفائزين بطولة كأس أمم أفريقيا
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل في مصنع الغزل بالفيوم
سعر الذهب مساء اليوم 20-12-2025
إلغاء بطولة أفريقيا للمحليين واستحداث بطولة جديدة للمنتخبات كل عامين
الغندور يهنئ بنتايج بعقد قرانه.. تفاصيل
الإمارات تعتمد علاجا جينيا لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي
وفاة سمية الألفي| أحمد الفيشاوي يغيب عن مشهد الوداع.. ومرض نادر وراء رحيلها
تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي
أرقام قياسية للمغرب في كأس العرب
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة اليوم في "الناظر"

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه لـ حلقة اليوم في برنامج الناظر المذاع عبر فضائية “النهار”.

حلقة شوبير

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتظرونا الليلة وحلقة جديدة من برنامج #الناظر في الـ 10:30 مساءً

ضيف حلقة اليوم 

الكابتن / ضياء السيد

المحلل الرياضي / بلال محسن

المحلل الرياضي / دانيال جورج".

شوبير يعلق علي أزمه حلمي طولان 

وفي إطار أخر، علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة حلمى طولان عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، ومحمود فايز المحلل الفنى لاتحاد الكرة فى الساعات القليلة الماضية.

وكان حلمى طولان قال فى تصريحات تليفزيونية: «محمود فايز كان مرشحا للعمل معى كمحلل أداء بما أنه معين فى اتحاد الكرة، ولكن أسلوبه لم يعجبنى فى موقف معين. لذلك أتيت بمحلل آخر واختبرته وكان مناسبا لى، ولكن فايز أطاح به فقلت له أنت لست معى وهذا الشاب هو من سيتواجد معي».

ليرد محمود فايز عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، ويكتب: «معنديش مشكلة مع الجاهل.. لأنى جاهل بمليون حاجة.. لكنى أسعى إلى المعرفة لحد ما أموت.. مشكلتى الكبرى مع الجاهل المتعجرف.. لا منه بيعترف بجهله ولا منه بيسعى انه يتعلم ولا حتى بيسمع من غيره، وكداب كمان!!».

وقال شوبير خلال برنامجه «الناظر» المذاع على شاشة قناة النهار: «ما اتمناه وأرجوه أن حالة السجال اللي وصلت لدرجة صعبة جدًا مابين أفراد داخل منظومة اتحاد الكرة المصري واقصد بالتحديد حلمي طولان ومحمود فايز».

وأضاف: «أرجوك يا كابتن حلمي توقف عن الكتابة أو الرد، لو في حاجة ارفعها للاتحاد المصري لكرة القدم لإنك ما زلت عضوًا باللجنة الفنية لاتحاد الكرة».

وتابع: «ومن الجانب الآخر الكابتن محمود فايز، الكلام اللي بيتكب صعب جدًا، وعيب إنه يبقى موجود في وسطنا الكروي، أنا بحب فايز ولكن علاقتي بـ حلمي طولان وطيدة جدًا وبحترمه وأقدره جدًا».

واختتم شوبير حديثه قائلًا: «الحقيقة اللي بيحصل على السوشيال ميديا والكتابات المتبادلة اتصور إنها لا تليق بكرة القدم المصرية».

شوبير الاهلي الزمالك كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

شيماء هلالى

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

ازالة تعدي

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد