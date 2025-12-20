عودة ليفاندوفسكي وغياب بيدري عن برشلونة في مباراة فياريال

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عشية المباراة، عودة مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي من الإصابة، بينما لن يشارك لاعب الوسط بيدري في مباراة الأحد ضد فياريال، حيث يسعى حامل اللقب للحفاظ على صدارته بفارق أربع نقاط في الدوري الإسباني.

وغاب ليفاندوفسكي عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في أوتار الركبة، أما بيدري، الذي يعاني أيضاً من إصابة في أوتار الركبة، فقد غاب عن فوز برشلونة على غوادالاخارا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال فليك للصحفيين يوم السبت: "بيدري غير متاح لمباراة الغد. لست سعيداً بذلك، لكنها جزء من كرة القدم. نأمل أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة القادمة".

وأضاف: "ليفاندوفسكي خيار متاح لمباراة الغد. بإمكانه اللعب. لم نرد المخاطرة، والآن هو جاهز".

وتُعدّ مباراة برشلونة الأخيرة قبل عطلة عيد الميلاد أمام فياريال صاحب المركز الثالث، وقد صرّح فليك بأنه يتطلع إلى إنهاء العام بسلسلة انتصارات متتالية من سبع مباريات.

وقال فليك، الذي قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني هذا العام: "لقد كان عامًا مميزًا حافلًا بالنجاحات".

واختتم: "أنا سعيد للغاية لأنني عشت كل هذا في برشلونة. لكن هذا أصبح من الماضي؛ والآن علينا مواصلة العمل، لأن لدينا أهدافًا كبيرة لهذا الموسم".