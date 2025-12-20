تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام وست هام يونايتد، في إطار الجولة 17 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا ، تيجاني ريندرز

خط الهجوم: هالاند ، ريان شرقي، فيل فودين.

ويحتل فرق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام في المركز 18 برصيد 13 نقطة.

ويغيب الدولي المصري عمر مرموش، عن فريق مانشستر سيتي، نظرًا لتواجده في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.