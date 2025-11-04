حملة لرفع الإشغالات والتفتيش على الأنشطة التجارية بالغردقة

قادت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة، برئاسة اللواء أحمد جبر، حملة موسعة اليوم استهدفت متابعة الانضباط ورفع الإشغالات بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة،تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة،.

وشملت الحملة المرور على شوارع النصر والكورنيش واستوب شوب، للتفتيش على تراخيص الأنشطة التجارية ونسب الإشغال المقررة، إضافة إلى التأكد من سلامة الشهادات الصحية للعاملين بالمطاعم والكافيهات، ضمانًا لتطبيق الاشتراطات الصحية والحفاظ على صحة المواطنين والمترددين.

كما امتدت الحملة إلى شوارع السلام والكهف وسمير زوايا، حيث تم المرور على الورش الفنية للتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. كما تم التعامل الفوري مع شكوى مقدمة من أحد المواطنين بشأن إشغال طريق، وتم رفع المخالفة في الحال تحقيقًا للاستجابة السريعة لشكاوى الأهالي.

وشارك في الحملة كل من قسم المتابعة الميدانية، وقسم شرطة المرافق، وقسم المحلات، وقسم البيئة، في إطار جهود متكاملة لتعزيز الانضباط الحضاري ورفع كفاءة المظهر العام بمدينة الغردقة.

وتؤكد محافظة البحر الأحمر أن هذه الحملات تأتي استمرارًا لخطة الدولة في الحفاظ على النظام العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان بيئة حضرية آمنة ومنظمة.