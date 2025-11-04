جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لمركز التبرع بالبلازما ببنها

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة ميدانية إلي مركز التبرع بالبلازما ببنها ، وذلك بحضور العقيد حافظ إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، أن تنظيم الزيارة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الوعى بأهمية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع.



وأشار " الجيزاوي " إلي أن فعاليات الزيارة تضمنت تفقد الطلاب مركز التبرع بالبلازما ببنها الذي يعتبر أحد أبرز المشروعات القومية ببنها ، واستمعوا إلى شرح تفصيلى عن مركز التبرع بالبلازما الذي يعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية المشتقة من البلازما، فضلاً عن توطين صناعة هذه الأدوية الحيوية وإتباعه أحدث المعايير الدولية.

من ناحية أخري أعرب طلاب الجامعة عن سعادتهم وإعتزازهم لما يمثله مركز التبرع بالبلازما ببنها من منظومة تكنولوجية متطورة تضاهى كبرى الشركات الرائدة فى ذلك المجال.