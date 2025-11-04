تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة السوبر المصري، في الرابعة والنصف مساء غدٍ بتوقيت الإمارات باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويحضر المؤتمر الصحفي من الأهلي ييس توروب المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق للحديث عن المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء بعد غد الخميس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري في نظامها الذي يضم أربعة فرق.

وبدأ الفريق استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا، حيث خاض الفريق مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس الى الإمارات استعدادًا للبطولة.