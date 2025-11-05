مجمع الفنون بجامعة حلوان يواصل أداء دوره كجسر بين الإبداع والاحتراف في تنظيم الفعاليات

تثبت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مكانتها الفريدة في استضافة الفعاليات المختلفة بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، حيث

استضاف المجمع فعاليات الاحتفال السنوي الثامن لشركة Plan B، وسط أجواء مميزة جمعت بين الإبداع والاحتفاء بالإنجازات.

شهد الحفل حضور عدد كبير من قيادات الشركة والعاملين بها، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، حيث تم خلاله استعراض أبرز إنجازات الشركة خلال العام، وتكريم الفرق المتميزة التي ساهمت في نجاح مشروعاتها المختلفة.

وجاء اختيار مجمع الفنون والثقافة لاستضافة هذا الحدث تقديراً لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات فنية وتقنية على أعلى مستوى، تجعله أحد أبرز المقار الثقافية والفنية في مصر.

وعبّر ممثلو شركة Plan B عن سعادتهم بإقامة الاحتفال في هذا الصرح الثقافي العريق، مؤكدين أن العام الثامن يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو مزيد من النمو والتميز في مجالات تنظيم الفعاليات والتسويق الإبداعي.

ويُعد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان من أبرز الصروح الثقافية والفنية في مصر، إذ يتميز بتجهيزاته الحديثة وبنيته المتطورة التي تجعله وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والحفلات الكبرى. ومن خلال استضافته المستمرة للأحداث المميزة، يواصل المجمع تأكيد دوره كمنارة للإبداع وركيزة أساسية في دعم الحركة الثقافية والفنية على المستويين الجامعي والمجتمعي.