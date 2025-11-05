قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير لوائح: إيقاف قيد الزمالك «نهائي».. ومستحقات فرجاني ساسي أصبحت 880 ألف دولار
وزير الحرب الأمريكي: قتيلان في ضربة للجيش على قارب بالمحيط الهادئ
مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في تحطم طائرة شحن أمريكية
أول امرأة تتولى المنصب.. فوز الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر بسباق حاكم فرجينيا
«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»
منة فضالي تكشف عن عملها الجديد مع ياسمين عبد العزيز: «دعواتكم لينا بالنجاح»
مهيب عبد الهادي يستعرض أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد
تهديد لتفوق إسرائيل العسكري.. صفقة أسلحة ضخمة بين ترامب وبن سلمان تغيّر موازين الشرق الأوسط |تفاصيل
90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025
دعاء الصباح للفرج القريب وزوال الهم.. دعوات مستجابة ابدأ بها يومك
مكتب نتنياهو: التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين
أحمد موسى: الشعب المصري أفشل حملات التشويش ضد المتحف المصري الكبير.. والافتتاح أبكاني فرحًا
أخبار البلد

مجمع الفنون بجامعة حلوان يواصل أداء دوره كجسر بين الإبداع والاحتراف في تنظيم الفعاليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تثبت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مكانتها الفريدة في استضافة الفعاليات المختلفة بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، حيث
استضاف المجمع فعاليات الاحتفال السنوي الثامن لشركة Plan B، وسط أجواء مميزة جمعت بين الإبداع والاحتفاء بالإنجازات.

شهد الحفل حضور عدد كبير من قيادات الشركة والعاملين بها، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين، حيث تم خلاله استعراض أبرز إنجازات الشركة خلال العام، وتكريم الفرق المتميزة التي ساهمت في نجاح مشروعاتها المختلفة.

وجاء اختيار مجمع الفنون والثقافة لاستضافة هذا الحدث تقديراً لما يتمتع به من بنية تحتية متطورة وتجهيزات فنية وتقنية على أعلى مستوى، تجعله أحد أبرز المقار الثقافية والفنية في مصر.

وعبّر ممثلو شركة Plan B عن سعادتهم بإقامة الاحتفال في هذا الصرح الثقافي العريق، مؤكدين أن العام الثامن يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو مزيد من النمو والتميز في مجالات تنظيم الفعاليات والتسويق الإبداعي.

ويُعد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان من أبرز الصروح الثقافية والفنية في مصر، إذ يتميز بتجهيزاته الحديثة وبنيته المتطورة التي تجعله وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والحفلات الكبرى. ومن خلال استضافته المستمرة للأحداث المميزة، يواصل المجمع تأكيد دوره كمنارة للإبداع وركيزة أساسية في دعم الحركة الثقافية والفنية على المستويين الجامعي والمجتمعي.

جامعة حلوان لشركة Plan بمجمع الفنون والثقافة

