خطوة بخطوة .. طريقة عمل المعطر الجوي

ارتفعت أسعار المعطرات المنزلية خلال الفترة الأخيرة وأصبحت ربات البيوت تبحث عن طريقة لعمله وتحضيره في المنزل ، وفي هذا الصدد كشفت غادة التلي عن طريقة عمل المعطر الجوي .

المكونات :

ملح

ملعقه زيت عطري

قرنفل

منعم ملابس

عود قرفة

اعواد خشبية







طريقة التحضير :

اخلطي كل المكونات السابقة جيداً داخل زجاجة فارغة .

ضعي الاعواد الخشبية في الزجاجة واستمتعي برائحة مميزة وفعالة .



ولكن للمعطر الجوي أضرار كشف عنها موقع بولد سكاي ومنها :

الحساسية: قد يسبب استنشاق العطور والروائح المعطرة حساسية لدى بعض الأشخاص .

تهيج عدد من أعضاء الجسد: قد يسبب استخدام معطرات الجو بشكل مفرط في تهيج العينين والجلد والجهاز التنفسي