خطوة بخطوة .. طريقة عمل المعطر الجوي

ارتفعت أسعار المعطرات المنزلية خلال الفترة الأخيرة وأصبحت ربات البيوت تبحث عن طريقة لعمله وتحضيره في المنزل ، وفي هذا الصدد كشفت غادة التلي عن طريقة عمل المعطر الجوي .
المكونات :
ملح
ملعقه زيت عطري
قرنفل
منعم ملابس
عود قرفة
اعواد خشبية
طريقة التحضير :
اخلطي كل المكونات السابقة جيداً داخل زجاجة فارغة .
ضعي الاعواد الخشبية في الزجاجة واستمتعي برائحة مميزة وفعالة .
ولكن للمعطر الجوي أضرار كشف عنها موقع بولد سكاي ومنها :
الحساسية: قد يسبب استنشاق العطور والروائح المعطرة حساسية لدى بعض الأشخاص .
تهيج عدد من أعضاء الجسد: قد يسبب استخدام معطرات الجو بشكل مفرط في تهيج العينين والجلد والجهاز التنفسي