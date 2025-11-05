6 قرارات تمس المواطن باجتماع تنفيذي مدينة بلاط بالوادي الجديد

ترأس سلامة على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمركز ، بحضور عمار منصور نائب أول المركز ورافت جاد سكرتير عام المركز ، والمهندس ماهر حسين نائب ثاني المركز ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأقسام.

واستهل رئيس المركز الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمركز على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاح فعاليات احتفال العيد القومي للمحافظة بمركز ومدينة بلاط ونجاح فعاليات الاصطفاف والحفل الرئيسي وأيضا المسرح المتنقل للثقافة بالمركز واحتفالية افتتاح المتحف المصري من أمام الشاشة بميدان البرنس وما شهده من تنظيم متميز ومشاركة فعّالة عكست الصورة المشرفة للمركز ، واكد سيادته على توجيهات معالي الدكتور اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد على أهمية الاستعداد والجاهزية التامة لانتخابات مجلس النواب القادمة، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير الأجواء الملائمة للعملية الانتخابية وتيسير مهام القائمين عليها، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وخلال الاجتماع تم عرض توجيهات اللواء المحافظ

التي شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وجاء أبرزها:

▪️ إعداد خطة متكاملة للمركز لتطوير منظومة تداول المستندات الحكومية، وتدريب كوادر متخصصة في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات.بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد

▪️ متابعه الادارة الصحية للقوافل الطبية والعلاج عن بُعد، وتطوير خدماته لتقديم خدمات متميزة للمواطنين

▪️ التأكيد على رؤساء القري والادارة الصحية على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى والمدينة ومتابعة انتظام الخدمة بجميع قرى المركز

▪️ متابعة الإدارة التعليمية ووحدة التميز الحكومى للقوافل تعليمية والمحاضرات لطلاب الثانوية العامة بالمركز.

▪️ تكليف رؤساء القري وادارة التموين بالمركز على

تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، واسطوانات الغاز وتوفيرها للمواطنين والاهالى من أبناء المركز.

◾ متابعة الإدارة الزراعية ومراجعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية من خلال لجان متابعة من الإدارة الزراعية والمركز .