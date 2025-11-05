الفيومي: السوق المصرية مؤهلة لجذب تدفقات استثمارية قوية بدعم من الاستقرار النقدي وبرامج الإصلاح

دعا النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة تكثيف الجهود الترويجية لجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية المؤثرة في مسارات الاستثمار العالمي، بما يدعم قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات المقبلة.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية، إن السوق المصرية مرشحة لاستقبال تدفقات استثمارية جديدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مستندة إلى حالة من الاستقرار النقدي، والتحول في السياسات الاقتصادية، وبرامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأشار إلى أن المستثمرين سيستفيدون من الاتفاقات التجارية الدولية التي وقعتها مصر، ومن وجودها في تكتلات اقتصادية كبرى مثل الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتكتل بريكس، وغيرها، وهو ما يمنح الشركات الأجنبية مزايا تنافسية في النفاذ إلى أسواق متعددة انطلاقًا من مصر.

ولفت الفيومي إلى أن الاستقرار السياسي والانفتاح على الشراكات الدولية وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار، شكلت جميعها عوامل داعمة للتدفقات الاستثمارية نحو السوق المصرية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والعقارات.

وفي سياق متصل، كان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أكد أن الهيئة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، وفقًا للدراسات المعتمدة، مع وضع مستهدف يبلغ 15 مليار دولار في عام 2026. وشدد على أن صفقة رأس الحكمة لا يمكن احتسابها ضمن التدفقات المستدامة، لكون التركيز ينصب على الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المستمر.