قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار انتهاك وقف إطلاق النار ووزير دفاع الاحتلال يزعم: حماس السبب!
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيومي: السوق المصرية مؤهلة لجذب تدفقات استثمارية قوية بدعم من الاستقرار النقدي وبرامج الإصلاح

الدكتور محمد عطية الفيومي
الدكتور محمد عطية الفيومي
ولاء عبد الكريم

دعا النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة تكثيف الجهود الترويجية لجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية المؤثرة في مسارات الاستثمار العالمي، بما يدعم قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات المقبلة.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية، إن السوق المصرية مرشحة لاستقبال تدفقات استثمارية جديدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مستندة إلى حالة من الاستقرار النقدي، والتحول في السياسات الاقتصادية، وبرامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع شركاء دوليين.

وأشار إلى أن المستثمرين سيستفيدون من الاتفاقات التجارية الدولية التي وقعتها مصر، ومن وجودها في تكتلات اقتصادية كبرى مثل الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتكتل بريكس، وغيرها، وهو ما يمنح الشركات الأجنبية مزايا تنافسية في النفاذ إلى أسواق متعددة انطلاقًا من مصر.

ولفت الفيومي إلى أن الاستقرار السياسي والانفتاح على الشراكات الدولية وفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار، شكلت جميعها عوامل داعمة للتدفقات الاستثمارية نحو السوق المصرية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والعقارات.

وفي سياق متصل، كان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد أكد أن الهيئة تستهدف جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، وفقًا للدراسات المعتمدة، مع وضع مستهدف يبلغ 15 مليار دولار في عام 2026. وشدد على أن صفقة رأس الحكمة لا يمكن احتسابها ضمن التدفقات المستدامة، لكون التركيز ينصب على الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المستمر.

التجارية المستدامة الاستراتيجية الاستقرار الاتفاقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عطية الفيومي

الفيومي: السوق المصرية مؤهلة لجذب تدفقات استثمارية قوية بدعم من الاستقرار النقدي وبرامج الإصلاح

الاسكان

المجتمعات العمرانية تنفذ خطة مكتملة للنهوض بتجميل المدن الجديدة

حماية المستهلك

حماية المستهلك: تعزيز الحملات وتفعيل الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة

بالصور

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

تموين الشرقية يضبط 17 طن دقيق فاخر مجهول المصدر ومنتجات تمور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

لقاء العمالقة.. ألفا روميو ومازيراتي تتعاونان لتقديم سيارات حصرية

مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو
مازيراتي وألفا روميو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد