قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التخطيط: مصر تضع الحماية الاجتماعية ركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية

مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنميه الاجتماعية
مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنميه الاجتماعية
آية الجارحي

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، و كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحة أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.

وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنوياً، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، موضحة أن مصر على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.

وسلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.

التخطيط القمة العالمية الثانية الفجوة العالمية والاستثمارية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

تطبيق واتساب

إطلاق تطبيق واتساب الكامل رسميًا لساعات آبل الذكية

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد