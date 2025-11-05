أركيوس تستحوذ على حقل هارماتان في شرق المتوسط

أعلنت شركة أركيوس للطاقة عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حقل هارماتان للغاز والمكثفات، الواقع في القطاع المصري من شرق البحر المتوسط، على بُعد نحو 2.5 كيلومتر شمال مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك عقب استكمال جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة الشركة لتعزيز وجودها في المنطقة ودعم أمن الطاقة الإقليمي والتنمية الاقتصادية في مصر وشرق المتوسط.

يتضمن مشروع تطوير الحقل حفر ما يصل إلى ثلاث آبار بحرية، وتركيب منصة بحرية ثابتة، وإنشاء خط أنابيب بطول 50 كيلومترًا لربط المنصة بمرافق المعالجة البرية القريبة من بورسعيد، على أن يبدأ الإنتاج المتوقع في عام 2028. ويمثل المشروع نموذجًا متطورًا للتكامل بين كفاءة التنفيذ وأحدث التقنيات الهندسية في مجال تطوير موارد الغاز الطبيعي.

وقال ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة: “يمثل هذا الاستحواذ محطة مهمة في مسيرة أركيوس، ويعكس التزامنا بتعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية، من خلال الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، ودعم جهود الدولة في تطوير موارد الغاز في شرق المتوسط. نحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.”