قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي تمنح الفلسطينية ريتاج جحا لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أركيوس تستحوذ على حقل هارماتان في شرق المتوسط

أركيوس للطاقة
أركيوس للطاقة
ولاء عبد الكريم

أعلنت شركة أركيوس للطاقة عن توقيع اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حقل هارماتان للغاز والمكثفات، الواقع في القطاع المصري من شرق البحر المتوسط، على بُعد نحو 2.5 كيلومتر شمال مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك عقب استكمال جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويعد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة الشركة لتعزيز وجودها في المنطقة ودعم أمن الطاقة الإقليمي والتنمية الاقتصادية في مصر وشرق المتوسط.

يتضمن مشروع تطوير الحقل حفر ما يصل إلى ثلاث آبار بحرية، وتركيب منصة بحرية ثابتة، وإنشاء خط أنابيب بطول 50 كيلومترًا لربط المنصة بمرافق المعالجة البرية القريبة من بورسعيد، على أن يبدأ الإنتاج المتوقع في عام 2028. ويمثل المشروع نموذجًا متطورًا للتكامل بين كفاءة التنفيذ وأحدث التقنيات الهندسية في مجال تطوير موارد الغاز الطبيعي.

وقال ناصر اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة: “يمثل هذا الاستحواذ محطة مهمة في مسيرة أركيوس، ويعكس التزامنا بتعزيز شراكتنا مع الحكومة المصرية، من خلال الشركة القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس)، ودعم جهود الدولة في تطوير موارد الغاز في شرق المتوسط. نحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى المساهمة في تحقيق أمن الطاقة الإقليمي وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.”

أركيوس اتفاقية الغاز المصرية آبار استراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

انطلاق النسخة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية

اللحوم

حسب قطعية العجل.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

هدى بكر

تفاصيل استضافة شرم الشيخ المنتدى العربي للأرض والمناخ.. فيديو

بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد