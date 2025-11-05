القليوبية.. حملة لإزالة التعديات والبناء المخالف بقرية القلج بالخانكة

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، نتائج الحملة الميدانية التي قادتها الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، بقرية القلج مركز الخانكة، لإزالة عدد من التعديات والمباني المخالفة.

وبمشاركة الدكتور إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، واللواء عبد اللطيف أبو الخير مستشار المحافظه للأزمات.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء مخالفة في المهد تم رصدها ميدانيا، ومصادرة جميع المواد المستخدمة في تلك المخالفات، إلى جانب إزالة أعمدة خرسانية وحوائط وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة تطبيق القانون بكل حزم.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع مدن وقرى وأحياء المحافظة دون تهاون، لافتًا إلى أن الهدف هو حماية الرقعة الزراعية وصون حق الدولة والحفاظ على مواردها من أي تعديات تهدد التنمية المستدامة.