محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم ، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين؛ وذلك لبحث استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى يومي 10و 11 نوفمبر الجاري.

وشدد المحافظ على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وتجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة داخل وخارج اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وانتظام، وخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

من ناحية أخرى، وجه المحافظ بمتابعة جهود المراكز في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح اللحوم البلدية والسودانية الطازجة بالمنافذ بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.