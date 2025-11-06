قابيل وهابيل بالجيزة.. قت.ل شقيقه وسحل جثته في الشارع

تنظر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الخميس، استئناف المتهم بقتل شقيقه وسحل جثته بالطريق العام في منطقة نكلا بمنشأة القناطر على حكم المؤبد، لوجود خلاف بينهما فى القضية رقم 15049 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "ع.ر" قتل شقيقه المجني عليه "ع.ر" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه وتحين الفرصة المناسبة وما إن تهيأ له الظروف حتى كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم بعدما قتل أخاه بالعصا، استل "سكينًا" وانهال عليه بطعنات متتالية قاسية استقرت في مواضع قاتلة بجسده، واستتبع ذلك بسحل المجني عليه إلى الطريق العام، ثم أجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب"، قاصدًا قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش، ترامادول"، وسلاحًا أبيض "سكينًا"، كما أحرز أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص "قالب طوب، عصا" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.