محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع ويزرع شجرة

قام محافظ جنوب سيناء بزيارة تفقدية لمشروع "مجتمع حبيبة" المتكامل بمدينة نويبع، باعتباره أحد النماذج المتميزة التي تجمع بين الزراعة والسياحة البيئية والتعليم، وتشكل نواة لمجتمع بيئي متكامل يسهم في دعم التنمية المحلية بالمدينة.



وذكر بيان لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن الدكتور خالد مبارك قام، خلال الزيارة، بزرع شجرة زيتون رمزًا للسلام، مشيدًا بجهود القائمين على مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع، ودورهم في تعزيز ثقافة العودة إلى الطبيعة وتحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.



وأكد المحافظ أن مدينة نويبع تشهد طفرة حقيقية في المشروعات الزراعية والسياحية والبيئية، التي تهدف إلى تمكين الشباب من العمل والإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، فضلًا عن تنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة والبيئة والسياحة الريفية.



وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع خطة المحافظة في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وتشجيع الاستثمار الزراعي والبيئي، بما يعزز من فرص العمل ويحافظ على الموارد الطبيعية.



ولفت المحافظ إلى أن نويبع تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لتكون نموذجًا للتنمية المتكاملة في جنوب سيناء، تجمع بين الزراعة النظيفة والسياحة البيئية والتعليم والتدريب، مؤكدًا أن دعم هذه المشروعات يأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء مجتمعات منتجة ومستدامة تعكس روح السلام والتناغم مع الطبيعة.



وفي ختام جولته، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تطوير "نويبع الخضراء" التي تتبناها المحافظة، والهادفة إلى تحويل المدينة إلى مركز للزراعة البيئية والسياحة المستدامة، دعمًا لرؤية "جنوب سيناء الخضراء" التي تسعى لجعل المحافظة نموذجًا وطنيًا في التنمية المتكاملة التي تجمع بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.

