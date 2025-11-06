قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
شربت ناسيا في أيام الأيام البيض فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع ويزرع شجرة

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع ويزرع شجرة زيتون رمزًا للسلام
محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع ويزرع شجرة زيتون رمزًا للسلام
أ ش أ

قام محافظ جنوب سيناء بزيارة تفقدية لمشروع "مجتمع حبيبة" المتكامل بمدينة نويبع، باعتباره أحد النماذج المتميزة التي تجمع بين الزراعة والسياحة البيئية والتعليم، وتشكل نواة لمجتمع بيئي متكامل يسهم في دعم التنمية المحلية بالمدينة.


وذكر بيان لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أن الدكتور خالد مبارك قام، خلال الزيارة، بزرع شجرة زيتون رمزًا للسلام، مشيدًا بجهود القائمين على مشروعات التنمية الزراعية البيئية في نويبع، ودورهم في تعزيز ثقافة العودة إلى الطبيعة وتحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.


وأكد المحافظ أن مدينة نويبع تشهد طفرة حقيقية في المشروعات الزراعية والسياحية والبيئية، التي تهدف إلى تمكين الشباب من العمل والإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، فضلًا عن تنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة والبيئة والسياحة الريفية.


وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع خطة المحافظة في تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الأراضي وتشجيع الاستثمار الزراعي والبيئي، بما يعزز من فرص العمل ويحافظ على الموارد الطبيعية.


ولفت المحافظ إلى أن نويبع تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لتكون نموذجًا للتنمية المتكاملة في جنوب سيناء، تجمع بين الزراعة النظيفة والسياحة البيئية والتعليم والتدريب، مؤكدًا أن دعم هذه المشروعات يأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء مجتمعات منتجة ومستدامة تعكس روح السلام والتناغم مع الطبيعة.


وفي ختام جولته، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة تطوير "نويبع الخضراء" التي تتبناها المحافظة، والهادفة إلى تحويل المدينة إلى مركز للزراعة البيئية والسياحة المستدامة، دعمًا لرؤية "جنوب سيناء الخضراء" التي تسعى لجعل المحافظة نموذجًا وطنيًا في التنمية المتكاملة التي تجمع بين البيئة والاقتصاد والمجتمع.
 

محافظ جنوب سيناء مشروع مجتمع حبيبة مدينة نويبع السياحة البيئية دعم التنمية المحلية زرع شجرة زيتون رمزًا للسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

كوريا الجنوبية وكندا

كوريا الجنوبية وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة

طائرة مسيرة - ارشيفي

لبنان.. مُسيرة إسرائيلية تقصف شاطئ رأس الناقورة

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد