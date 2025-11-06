قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية.. السبت المقبل

مهرجان التمور
مهرجان التمور
أحمد زهران

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بمدينة الواحات البحرية خلال الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر الجاري بقرية منديشة بمدينة الباويطي بمشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية . 

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المهرجان  يأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتطوير قطاع البلح والتمور بمصر، والارتقاء بصناعتها بما يتواكب مع مكانة مصر العالمية في هذا المجال.
 

وأوضح المهندس عادل النجار أن المهرجان يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 120 عارضًا من مصر والإمارات والسعودية والأردن والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وباكستان والمكسيك وإثيوبيا، إلى جانب حضور عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين والمسؤولين، بما يعكس عمق التعاون العربي والدولي في دعم قطاع التمور والابتكار الزراعي.


كما أضاف المحافظ أن فعاليات المهرجان تتضمن أنشطة ثقافية وندوات علمية ومسابقات للتميز والابتكار، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة بين المصنعين والمصدرين وسلاسل التوزيع، وتنظيم زيارات ميدانية ومعارض وعروض فلكلورية، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات البارزة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم وتطوير قطاع التمور بالواحات البحرية.
واختتم محافظ الجيزة تصريحه بالتأكيد على أن استضافة الواحات البحرية لهذا الحدث الدولي تأتي تأكيدًا لمكانتها كمركز رئيسي لزراعة وتصنيع التمور في مصر مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى من خلال المهرجان إلى إبراز المقومات البيئية والسياحية المتميزة للمنطقة وتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية بالواحات البحرية.

مهرجان التمور اخبار الجيزة محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

بروتون جين 2 موديل 2007

اركب بروتون جين 2 سيدان .. سعرها 300 ألف جنيه

كيا كارينز موديل 2011

اشتري كيا كارينز عائلية بـ 550 ألف جنيه

هواتف Reno 15

قبل أيام من انطلاقه .. إليك أهم مواصفات هاتف Reno 15

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد