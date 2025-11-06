​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور

​لَقِيَ ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخرون ، نتيجة حادث تصادم مروع وقع بين سيارة نقل ثقيل تريلا وسيارة ملاكي خاصة على الطريق القديم الرابط بين أبو رديس وشرم الشيخ.





​وقع الحادث على بُعد نحو 40 كيلومترًا من مدينة طور سيناء، أثناء توجه السيارات في اتجاه شرم الشيخ. وأسفر التصادم عن وفيات وإصابات، تم التعامل معها على الفور من قِبل الأجهزة المختصة.



​تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مأساوي على الطريق، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

​نقل الضحايا والمصابين



​تم نقل جثامين الضحايا الثلاثة إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وهم جميعًا من محافظة القليوبية، وهم: ​محمود عبد السميع فوزي أحمد (35 عامًا)، مُقيم بشبرا الخيمة.

​بطرس نان عزيز غالي (32 عامًا)، مُقيم بمركز الخانكة.

​هاشم محمد هاشم جمعة (25 عامًا)، مُقيم بعزبة رستم بشبرا الخيمة.



​كما تم نقل المصابين إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء لتلقي الإسعافات اللازمة.



​وتولَّت جهات التحقيق المعنية إخطارها بالحادث، وبدأت التحقيق الفوري لمعرفة الأسباب والملابسات الدقيقة التي أدت إلى وقوع هذا التصادم الأليم.

