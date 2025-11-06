قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن الحد الاقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين شهريا

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : المراحل المستحقة للصرف هي المرحلة الإبتدائية ، والمرحلة الإعدادية ، والمرحلة الثانوية والتعليم الفني بنوعياته

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المواد المستحقة للصرف هي : عربي ، و رياضة ، ولغة انجليزية ، وتربية دينية ، و رياض الاطفال ، والعلوم (الكيمياء والفيزياء و الاحياء بالمرحلة الثانوية)، ودراسات (جغرافيا وتاريخ بالمرحلة الثانوية )، وتخصصات التعليم الفني بنوعياته

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين شهريا يكون بواقع 6 حصص أسبوعيا حسب الأنصبة القانونية لكل مرحلة بما يساوي 24 حصة شهريا

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور خلال العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 في المدارس اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ،  لإتاحة الفرصة لأولياء أمور طلاب المدارس لمناقشة المشكلات التي واجهت الطلاب منذ بداية العام الدراسي ، وسبل حلها بين ولي الأمر والمعلم لصالح الطالب ، إلى جانب إطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم في المدارس .

ومن جانبها حرصت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، على التأكيد على دعوة اولياء الأمور لحضور اللقاء التشاوري الأول اليوم الخميس ، لمناقشة و حل مشاكل الطلاب في الدراسة .

و كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالإشارة إلى الاستفسارات العديدة الواردة من المديريات، بشأن سد العجز في الصفوف الأولى بالنسبة لدفعات مسابقة 30 ألف معلم المتعاقدين لوظيفة معلم فصل، تم تغيير مسمى معلم فصل إلى التخصص الأصلى طبقاً للمؤهل الحاصلين عليه وعليه وسيتم الاستعانة بهم لسد العجز في الصفوف الأولى كالتالى:

  •  مادة علوم  سد عجز الرياضات في الصفوف الأولى.
  •  مادة الدراسات سد عجز اللغة العربية في الصفوف الأولى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن أن يستعان بهم لتكملة أنصبتهم القانونية للمادة الأصلية بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وذلك لحين سد العجز بالصفوف الأولى.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه على صعيد سد العجز في أعداد المعلمين، فقد تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة سعت بخطوات على الأرض لتحسين أحوال المعلمين من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.

