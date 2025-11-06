القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

في إطار استعدادات المجلس القومي للمرأة لانتخابات مجلس النواب 2025، نظم المجلس تدريباً موسعاً لمقررات فروعه بالمحافظات ونائباتهن وموظفي الفروع، وذلك بمقر المجلس وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

استهدف التدريب تعزيز قدرات المشاركين على التعامل مع الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية، والتدريب على آليات التصوير، والتعرف على مدونة السلوك الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيداً لنقل الخبرات إلى المتابعين المحليين بكل محافظة بما يضمن جاهزية فرق المتابعة الميدانية خلال فترة الانتخابات.

وقد شهد اللقاء مشاركة الدكتورة رشا مهدي، عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، والأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، والأستاذة سماح عبد النافع، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج.

حيث أكدت الدكتورة رشا مهدي أن هذا التدريب يأتي استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي أطلقها المجلس استعداداً للاستحقاق الانتخابي، والتي بدأت الأسبوع الماضي بلقاء مع المستشار شادي رياض، نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، لمناقشة كافة مهام المتابعين داخل وخارج اللجان، موضحة أن التدريب الحالي سوف يعقبه تدريب موسع آخر لكافة المتابعين في فروع المجلس، للتأكد من جاهزية الفرق واستيعابها الكامل لآليات المتابعة الميدانية واستخدام النماذج الإلكترونية.

من جانبها، أوضحت الأستاذة ياسمين زكريا أن المجلس يعمل على تهيئة بيئة توعوية متكاملة تدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع التركيز على نشر رسائل تحفز السيدات على ممارسة حقوقهن السياسية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية التي تسهم في بناء مستقبل أفضل.

كما أشارت سماح عبد النافع إلى أن خطة المجلس خلال المرحلة المقبلة ترتكز على التنسيق بين جميع الفروع لضمان متابعة ميدانية دقيقة ومنظمة، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الفروع وغرفة العمليات المركزية يعد عنصراً أساسياً لضمان نجاح مهمة المتابعين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الرصد الميداني.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة يشارك في متابعة انتخابات مجلس النواب 2025 بعدد 2000 متابع موزعين على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على دعم المشاركة السياسية للمرأة وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.