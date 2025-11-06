قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير صندوق مكتبات مصر العامة: سيوة منارة ثقافية ومعرفية متفردة على أرض الواحة

خلال فاعليات الندوة بسيوة
خلال فاعليات الندوة بسيوة
ايمن محمود

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة بالتعاون مع إدارة أوقاف سيوة في إطار تنفيذ مبادرة صحح مفاهيمك التى تهدف لتقديم صحيح الدين والتوعية بخطورة بعض  الممارسات الخاطئة .

تحدث بالندوة التى أدارها  محمد عمران جيرى مدير المكتبة   الشيخ جمعة محمد بحيرى إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة سيوة 

متحدثا عن مصر بلد الأمن والأمان والسلام ، وتطرق لمكانه مصر عبر العصور التاريخية المختلفة ، وذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، وكيف أنها كان لها الدور الكبير في الذود عن ديار الإسلام في حطين وعين جالوت ، وحرب أكتوبر المجيدة 

ودور مصرنا الغالية في فترات الشدة وكيف أن مصر أمدت العالم العربي والإسلامي منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

وايضا دور سيدنا يوسف عليه السلام وحسن حكمته وتدبيره لشؤون البلاد 

وتحدث  الشيخ جمعه عن دورنا في الوقت الراهن فى ظل النهضة التنموية التى تشهدها مصر في المجالات كافة 

ودور الجميع خاصة  الأجيال  الحالية مؤكدا على اهمية الجد والاجتهاد من أجل المساهمة في نهضة  مصر أرض التاريخ والحضارة والثقافة .

فيما تحدث السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة عن منظومة المكتبات في مختلف المحافظات ودورها المعرفى والتنويرى 

مضيفا أن  مكتبة مصر العامة بسيوة تعد المكتبة الخضراء بعمارتها المتميزة وأنها تعد نموذجا متفردا للمكتبات الصديقة للبيئة 

وتحدث بالندوة عن افتتاح المتحف المصرى الكبير هذا الحدث الأبرز الذى شارك في افتتاحه ملوك ورؤساء العالم وتابع حفل افتتاحه الملايين على مستوى العالم في ظل الإهتمام الاعلامى الكبير من وكالات الانباء بالعالم ، مؤكدا على أهمية التعريف بالمتحف ودوره في تسليط الضوء على الحضارة المصرية والثقافة بمصر .

مثمنا دور وزارة الأوقاف في نشر الثقافة والمعرفة من نبعها الاصيل الذى لا ينضب 

فيما أجرى حوارا ثريا مع الطلاب المشاركين بالندوة حول جهود الدولة بالتنمية ، وأهمية القراءة والاطلاع 

مؤكدا أن مكتبة سيوة تفتح أبوابها للجميع وتقدم أنشطتها وخدماتها لأبناء سيوة وزوارها 

كمنارة ثقافية ومعرفية متفردة على ارض واحة سيوة .

بجانبه أكد الدكتور احمد امان المنسق العام لمكتبات مصر العامة على أهمية القراءة والاستفادة من الخدمات المقدمة بمكتبة سيوة وان المكتبة تعمل على تلبية متطلبات الجميع من أجل تقديم المعرفة في أبهى صورة 

حيث أن  التسلح بالعلم والمعرفة هو سبيلنا للارتقاء بأنفسنا ووطننا .

حضر الندوة  أسامة المرسى مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح 

وشارك بها عدد كبير من طلبة المرحلة الإعدادية .

