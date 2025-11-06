جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فى نبأ عاجل عن إعلان، جيش الاحتلال عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان.

و أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلاحه الجوي أغار على عناصر تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان.



ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" عن الجيش قوله في بيان مقتضب إن العناصر تم استهدافها بينما كانت تعمل في بنية تحتية تابعة للحزب.



وزعم المتحدث أن البنية كانت تُستخدم لإنتاج معدات في إطار إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للهجوم والتدمير خلال الحرب.



وأكدت وسائل إعلام لبنانية وقوع الغارة، مشيرة إلى أنها أصابت منطقة العباسية وواديًا يقع بين قريتي طورا وطيردبا، من دون أن تُعرف بعد تفاصيل الخسائر البشرية أو المادية .







