وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حظر إقامة أي أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية بقانون الري

معتز الخصوصي

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ، من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري.

وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

ووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

قانون الري والموارد المائية الاستخدامات المائية المحاصيل الشرهة للمياه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مشروعات تنموية وعمرانية جديدة

