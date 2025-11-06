كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالفرار من إحدى محطات الوقود دون سداد تكلفة التزود بالوقود بالقاهرة.

ضبط سائق سيارة فر من محطة وقود عقب التزود بالبنزين في القاهرة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة ("لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه عقب تزويد السيارة بالوقود فوجئ بعدم حمله لحافظة نقوده فلاذ بالهرب .

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.