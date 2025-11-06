قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
حوادث

ضبط سائق سيارة فر من محطة وقود عقب التزود بالبنزين في القاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالفرار من إحدى محطات الوقود دون سداد تكلفة التزود بالوقود بالقاهرة.

ضبط سائق سيارة فر من محطة وقود عقب التزود بالبنزين في القاهرة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة ("لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه عقب تزويد السيارة بالوقود فوجئ بعدم حمله لحافظة نقوده فلاذ بالهرب .

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الداخلية وزارة الداخلية القاهرة

