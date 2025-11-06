قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتوجه بالشكر والتهنئة للرئيس السيسي والشيخ تميم على «صفقة علم الروم»

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً خلال مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية في نطاق منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح، عبر شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية.

ووقع على العقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وبحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، كما حضر الاحتفالية مجموعة بارزة من الإعلاميين ورؤساء التحرير والصحفيين المصريين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.

وفي بداية كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالوزراء من الجانبين المصري والقطري وبجميع الحضور في الحفل التاريخي لتوقيع اتفاق الشراكة للتنمية المتكاملة لمنطقة من المناطق التي وضعتها مصر على رأس أولويات التنمية وهي منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي في البداية أن أتوجه أولا بالشكر والتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على نجاحنا في الوصول إلى هذا الاتفاق، والذي لولا توجيهاتهما وحرصهما ومتابعتهما الشخصية، ما كان تحقق هذا الاتفاق على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء: كما ذكر مُقدم الفعالية، كانت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة القطرية "الدوحة" والاتفاق مع شقيقه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على ضخ استثمارات قطرية في مصر، هي البداية لتفعيل هذا المشروع العملاق. 
وأضاف: كما أشكر أخي الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، على جهوده ومتابعته المستمرة في هذا الملف.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أود كذلك أن أتقدم بالشكر لمعالي الوزير عبدالله بن حمد العطية، وزير البلدية القطري، ورئيس مجلس إدارة شركة "الديار القطرية"، كما أتوجه بالشكر لزملائي وزراء: المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على جهدهم الكبير في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما توجه رئيس الوزراء بشكر خاص لفريق العمل "المجهول" الذي شارك في عملية التفاوض التي استمرت على مدار شهور من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق الناجح، وهذا الفريق من الجانب القطري قاده الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية، فيما قادت فريق العمل المصري المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن فريقي العمل من الجانبين عقدا على مدار الشهور الماضية اجتماعات يومية، وحدث خلال هذه الفترة الكثير من النقاشات والاختلافات، وكنت أتدخل بصورة شخصية لكي نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، قائلا: مرة أخرى أتوجه بالشكر والتقدير للجميع الذين حضروا اليوم للاحتفال بهذا المشروع.

وأضاف: قبل أن أتحدث بالتفصيل عن هذا المشروع الكبير، أود الإشارة إلى أنني قمت اليوم بافتتاح مصنعين كبيرين في مصر، وهنا يجب أن أذكر الجميع أن الدولة قد أعلنت أن الاقتصاد المصري بعد عملية الإصلاح الكبيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، ويجب هنا أن نوجه الشكر للمواطن المصري الذي تحمّل معنا إجراءات الإصلاح، كما يقول الرئيس السيسي دائما- الاقتصاد المصري يشهد اليوم انطلاقة كبيرة للغاية من خلال التركيز على أربعة قطاعات رئيسية وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاع السياحة، مضيفا أنه فيما يخص قطاع الصناعة، نرى بصورة دورية افتتاحات لمصانع جديدة، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة، مع زيادة معدلات التصدير، يقود عمليات النمو المتسارعة جنبا إلى جنب مع القطاعات الأخرى.

وأضاف: قطاع الزراعة يحقق أرقاما إيجابية فيما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية، وكذا المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة مثل مشروعات الدلتا الجديدة وجميع مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبيرة التي تضيف ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية المصرية، وهو ما سيسهم خلال السنوات القليلة القادمة في تحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفيما يخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح رئيس الوزراء أنه قطاع يمثل قاطرة تنمية للشباب المصري، مشيرًا إلى أن مصر تتقدم على دول كثيرة في صناعة التعهيد، وموضحًا أن هناك زيارة يوم الأحد القادم لتوقيع 50 مشروعا جديدا مع 50 شركة كبرى ستبدأ في التوسع في العمل في مجال التعهيد.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قطاع السياحة، مؤكدًا أن جميع المصريين سعداء للغاية بافتتاح الصرح العالمي "المتحف المصري الكبير" والذي يُعد هدية مصر للعالم، تقدمه مصر لكل الإنسانية، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية التي ظهرت خلال هذه الاحتفالية واحتفاء العالم كله بافتتاح المتحف.

واستطرد رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن زيارته الأخيرة إلى دولة قطر الشقيقة لحضور "القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية" التابعة للأمم المتحدة ، قائلًا: " في أثناء حضوري هذه القمة، لا يوجد زعيم أو رئيس مؤسسة قابلته إلا وكانت بداية كلمته تتضمن تهنئة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بافتتاح المتحف المصري الكبير، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه وتطلعهم لزيارة المتحف".


وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يأتي على قمة الأولويات للدولة المصرية، حيث تركز الحكومة بصورة قوية على تنمية المناطق الساحلية في مصر سواء الساحل الشمالي، أو ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى المدن الكبرى والتي تتمتع بالتراث، موضحًا أنه وفقًا لرؤية مصر 2030 والمخطط القومي للتنمية العمرانية سيكون الساحل الشمالي المصري قادرا علي استيعاب أكثر من 17 مليون نسمة،  قائلا: هذه كانت رؤيتنا لتنمية هذه المنطقة.

وتابع: لذلك تم البدء بمشروعات كبيرة وعملاقة، وكانت البداية بمدينة العلمين الجديدة لتقود عملية التنمية وأن تكون جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ولتعريف المستثمرين بمقومات الساحل الشمالي، وهو ما حدث بالفعل وبمجرد البدء في تنفيذ مدينة العلمين الجديدة وبمجرد قيام الدولة بالإنفاق على البنية الأساسية لهذه المنطقة، تم تنفيذ مشروعات كبرى جديدة في الساحل الشمالي وتم تشغيلها بالفعل.

وأضاف رئيس الوزراء: نسعد اليوم بتوقيع هذا المشروع الكبير " علم الروم " والذي يُعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية على مستوى العالم.

مدبولي مطروح سملا وعلم الروم مصر السيسي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

التمثيل التجاري

التمثيل التجاري في نيروبي يفتتح الجناح المصري بمعرض Big 5 Construct Kenya 2025

الرئيس السيسي و محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

اقتصادي: صفقة تطوير مشروع علم الروم وسملا تعود بمكاسب كبيرة على الاقتصاد الوطني

صورة ارشيفية

البورصة تربح 42 مليار جنيه ومؤشرها يقترب من 40 ألف نقطة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

فيديو

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد