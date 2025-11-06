تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع لإعادة تدوير قطع غيار السيارات سابقة الاستخدام "بدون ترخيص" بالقليوبية.

الداخلية تداهم مصنعا لإعادة تدوير قطع غيار السيارات المستعملة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مصنع قطع غيار سيارات "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بحيازة كميات من المواد والخامات الرديئة والسابق استخدامها كقطع غيار سيارات وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها علامات تجارية والزعم بكونها منتجا حديثا تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (أكثر من 57 طن خامات سابقة الاستخدام ، 180 ألف قطعة منتج نهائى معبأة داخل عبوات مقلدة مدون عليها علامات تجارية – قرابة 6 آلاف عبوة كرتونية فارغة "مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة"– أجهزة وأدوات التصنيع "خط إنتاج").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وضبط المنتجات المغشوشة غير الصالحة للاستخدام والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين.