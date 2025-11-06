تداول 3300 طن بضائع و243 شاحنة بميناء نويبع البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 3300 طن بضائع، و243 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى"سينا، والحسين، ونيو عقبة".

وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع، و527 شاحنة، و583 سيارة.

وأوضحت أن حركة الواردات بلغت 2500 طن بضائع، و224 شاحنة و562 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، و303 شاحنات ، و21 سيارة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1144 راكبا بموانيها.