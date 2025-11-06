قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك القلوب وفخر العرب .. حوار تاريخي بين مجدي يعقوب ومحمد صلاح
عقبة وحيدة| تطورات مفاوضات الأهلي لضم مهاجم الزمالك السابق
مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي
معاكسة فتاة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة بالبيضاء في الإسكندرية
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
رياضة

من بنزيما إلى مهاجم ليفربول.. هدية «عابرة للقارات»

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

كشف الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم عن نادي ليفربول الإنجليزي، عن هدية مواطنه كريم بنزيما، لاعب الاتحاد له.

ونشر إيكيتيكي صورة له عبر ستوري إنستجرام، مع قميص نادي الاتحاد السعودي بتوقيع كريم بنزيما، وعلق: “شكراً يا قدوتي”.

وكان إيكيتكي صرح مؤخرًا، أن يعتبر كريم بنزيما ونيمار دا سيلفا، مصدر إلهام له منذ الصغر.

إيكيتيكي يساهم في انتصار ليفربول على الريال

وكان إيكيتكي شارك في فوز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف ليفربول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، متأخراً بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز السابع.

إيكيتيكي ليفربول بنزيما الاتحاد ريال مدريد

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

صورة أرشيفية

تواصل تدفق المساعدات واستعدادات مكثفة بمعبر رفح قبل المؤتمر الدولي لإعمار غزة

صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

