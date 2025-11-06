من بنزيما إلى مهاجم ليفربول.. هدية «عابرة للقارات»

كشف الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم عن نادي ليفربول الإنجليزي، عن هدية مواطنه كريم بنزيما، لاعب الاتحاد له.

ونشر إيكيتيكي صورة له عبر ستوري إنستجرام، مع قميص نادي الاتحاد السعودي بتوقيع كريم بنزيما، وعلق: “شكراً يا قدوتي”.

وكان إيكيتكي صرح مؤخرًا، أن يعتبر كريم بنزيما ونيمار دا سيلفا، مصدر إلهام له منذ الصغر.

إيكيتيكي يساهم في انتصار ليفربول على الريال

وكان إيكيتكي شارك في فوز ليفربول على ريال مدريد بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

هدف ليفربول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن، متأخراً بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز السابع.