جناح وزارة التضامن في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة يشهد توافد ما يزيد على 200 مشارك

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي المشارك في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الدوحة إقبالا كبيراً من الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وتردد على جناح الوزارة ما يزيد على 200 مشارك ومشاركة منذ اليوم الأول لفعاليات المؤتمر ، حيث أطلعوا على كافة أنشطة ومجالات وبرامج عمل الوزارة.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي كذلك تجربتها باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجناح.

هذا وقد شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات أعمال مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري ، وينعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995، بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.