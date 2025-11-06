جريمة قابيل وهابيل .. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في التبين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات مقتل شاب على يد شقيقه بطعنة نافذة، جراء خلافات نشبت بينهما في التبين.

تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة أن المجني عليه عاتب شقيقه على تعاطي المخدرات ونشبت بينهما خلافات مالية قام على اثرها المتهم بتسديد طعنة نافذة له.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شقيقه في منطقة حكر التبين البحري بسبب معاتبته على تعاطي المخدرات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمقتل شاب يدعى م ص 33 عاما على يد شقيقه وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة قيام شاب يإنهاء حياة شقيقه اثناء معاتبته على تعاطي المواد المخدرة وترك جثته في الشقة وفر هاربا من مسرح الجريمة.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا.