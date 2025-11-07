الدفاع المدني السعودي يُخمد حريقاً محدوداً في حي النسيم بالرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الجمعة، عن إخماد حريق محدود اندلع بحي النسيم في العاصمة الرياض، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات.



وأوضح الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الفرق الميدانية باشرت موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة عليه في وقت وجيز، مشيراً إلى أن الحادث لم يُسفر عن أي خسائر بشرية.



وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق، مجددةً دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية من الحرائق.

وفي سياق آخر، قال السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية إن العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى تسير بشكل منتظم بدون أي مشاكل حتى الإن وذلك بالرغم من الإقبال الكثيف منذ فتح أبواب السفارة للجالية المصرية.

وأضاف أبو سريع أن أبناء الجالية المصرية مازالوا يتوافدون بأعداد كبيرة جدا لدرجة أن الأمن السعودى يشتكي من كثرة الأعداد وهذا شيء يفرحنا من كثرة الأعداد الآتية للتصويت.