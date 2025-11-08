عمرو يوسف عن علاقته بـ كندة علوش: نحارب الروتين ومستمرين فى الحوار

تحدث النجم عمرو يوسف عن سر نجاح علاقته بزوجته الفنانة كندة علوش، التي استمرت لما يقرب من 9 سنوات، مؤكدًا أن الاستمرار في الزواج يحتاج إلى جهد مشترك من الطرفين لمواجهة الروتين اليومي.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: “ كل واحد بيحارب الروتين بطريقته، لكن الأهم ما نستسلمش لفكرته، وأهم حاجة الحوار بين الطرفين يبقى موجود”.

وجاءت تصريحات عمرو يوسف على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد «السلم والثعبان 2»، الذي أُقيم الخميس الماضي في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أبطال وصناع العمل.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 11 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ عرضه في السينمات العربية يوم 13 من الشهر نفسه.