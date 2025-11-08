أمين الفتوى يوضح حكم العلاج في بلاد غير مسلمة

أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، حول حكم العلاج في مستشفيات خارج مصر يعمل بها أطباء غير مسلمين، وما إذا كانت الملائكة تحيط بالمريض هناك، وهل تجوز الصلاة في هذه الأماكن.

التعامل بين الناس من مختلف الديانات أمر مشروع في الإسلام

وأوضح الدكتور اليداك أن العلاج في أي مكان داخل مصر أو خارجها، سواء كان القائم عليه مسلمًا أو غير مسلم، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، مشيرًا إلى أن التداوي من الأمور المباحة، وأن المعايشة والتعامل بين الناس من مختلف الديانات أمر مشروع في الإسلام.

وأضاف أمين الفتوى أن الصلاة في المستشفى صحيحة ما دام المكان طاهرًا، داعيًا المرضى إلى أداء صلواتهم في أوقاتها دون تردد أو قلق من المكان.

وبيّن أن الملائكة تحيط بالمريض وتدعو له بالرحمة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي بشّر من يعود مريضًا بثواب عظيم، مؤكدًا أن هذا الفضل لا يقتصر على كون المعالج مسلمًا أو غير مسلم، فـ«بركة الرحمة الإلهية تحوط المريض في كل مكان بإذن الله»