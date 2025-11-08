اتصالات مصرية مكثفة لتثبيت وقف النار وتفعيل خطة ترامب للسلام

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي شدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مشيرة إلى أن القاهرة تواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استمرار التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.

الانتقال للمرحلة الثانية

وأضافت الحناوي، خلال برنامجها "عن قرب مع أمل الحناوي"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الوزير عبدالعاطي أجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا تناولت مستجدات الأوضاع في غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، التي تشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية.

إعادة الإعمار

وشددت الإعلامية أمل الحناوي على أن الموقف المصري يتميز بالاتزان والاستمرارية في دعم مسار السلام، مشيرة إلى أن القاهرة تعمل على بناء توافق دولي وإقليمي يحافظ على وقف إطلاق النار ويدفع باتجاه إعادة الإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.