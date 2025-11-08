ترامب يدرس إعفاء المجر من عقوبات شراء الطاقة الروسية

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب انفتاحاً على إعفاء المجر من العقوبات المفروضة على مشتريات الطاقة الروسية، خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وقال ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم الجمعة، رداً على سؤال حول طلب أوربان: "نحن ندرس الأمر، لأنه من الصعب جداً عليه (أوربان) الحصول على النفط والغاز من مناطق أخرى، فبلاده لا تمتلك منفذاً بحرياً".

إعفاء المجر من العقوبات على مشتريات الطاقة الروسية

يُعدّ هذا اللقاء، الذي تناول قضايا التجارة والطاقة والحرب في أوكرانيا، الأول لأوربان منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ويمثّل لحظة حاسمة لرئيس الوزراء المجري الساعي للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية التي تهدف إلى الضغط على روسيا وإنهاء الصراع.

قال أوربان للصحفيين إن بلاده ما زالت بحاجة إلى الإعفاء نظراً لمحدودية مصادر النفط والغاز البديلة. وقد أثار غضب العديد من القادة الأوروبيين الذين سعوا إلى قطع الروابط الاقتصادية والطاقة مع موسكو منذ غزوها لأوكرانيا، بسبب علاقته الوثيقة بالكرملين.

ترمب يجدد دعم أوربان

جدّد ترامب يوم الجمعة دعمه للزعيم المجري المثير للجدل، منتقداً أوروبا بسبب مشترياتها من الطاقة الروسية وسياساتها المتعلقة بالهجرة، قائلاً إن أوربان "يحترمه الجميع، ويحبه البعض".

كما أعلن ترمب تأييده مجدداً لإعادة انتخاب أوربان، قائلاً إنه أدى "عملاً رائعاً".