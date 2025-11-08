الصحة العالمية: 16 ألف مريض بغزة ينتظرون الإجلاء للعلاج في الخارج

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 16 ألف مريض في قطاع غزة لا يزالون في انتظار إجلائهم لتلقي العلاج في الخارج، محذّرة من أن استمرار إغلاق المعابر يعرّض حياة آلاف المرضى للخطر.

إعادة فتح معبر رفح

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ قالت المنظمة إن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود، لكنها غير قادرة على إدخالها إلى القطاع، مشدّدة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وجميع المعابر الأخرى بشكل عاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى مستحقيها.

العمليات العسكرية

وأضافت المنظمة أنها تدعو إلى تدفق المساعدات دون عوائق عبر كل معابر غزة، كما حثّت المجتمع الدولي على استقبال مزيد من المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع، في ظل الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي هناك نتيجة تواصل العمليات العسكرية ونقص الإمدادات الحيوية.