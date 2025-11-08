لافروف: موسكو لم تتلق توضيحًا من واشنطن بشأن تصريحات ترامب حول استئناف التجارب النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إن موسكو لم تتلق بعد أي توضيحات رسمية من واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف الولايات المتحدة للتجارب النووية.

وذكر لافروف وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أن روسيا تتابع عن كثب التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات "تثير قلقًا مشروعًا نظرًا لتداعياتها على الأمن والاستقرار الدوليين ونظام عدم الانتشار النووي".

تجارب نووية روسية

وأضاف الوزير الروسي أن تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين المتعلقة بإعداد وزارة الخارجية مقترحات حول جدوى بدء الاستعدادات لإجراء تجارب نووية روسية "قيد التنفيذ حاليًا"، مشيرًا إلى أن موسكو ستتخذ قراراتها "بناءً على تقييم دقيق للمصالح القومية الروسية والوضع الدولي الراهن".