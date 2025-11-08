وزير الخارجية يتابع تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وجهود خفض التصعيد

أكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر وتغليب مسار التهدئة بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي ، والدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث تناول الاتصال متابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة.

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.



