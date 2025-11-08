محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائزين بذهبية العالم لكرة السرعة .. صور

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لاعبي نادي دسوق الرياضي ومنتخب مصر لكرة السرعة، البطلة خديجة هاني الدفراوي والبطل يوسف محمد كامل، بعد فوزهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم الـ36 لكرة السرعة للكبار والناشئين، المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي، لشهر نوفمبر الجاري، بمشاركة أبطال من بولندا، ألمانيا، أوكرانيا، العراق، الكويت، الهند، وفلسطين.

أشاد محافظ كفر الشيخ بالمستوى المشرف للبطلة خديجة الدفراوي الحاصلة على ذهبية فردي الناشئات، والبطل يوسف كامل الفائز بذهبية السبيد سولو رجال، مؤكدًا أنهما رفعا اسم مصر عاليًا في هذا المحفل الدولي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أكد محافظ كفر الشيخ أن تتويج أبطال المحافظة بهذا الإنجاز العالمي يُجسد تميز أبناء كفرالشيخ في المحافل الدولية، ويعكس نجاح منظومة دعم الموهوبين والرياضيين بالمحافظة، مثمنًا جهود وزارة الشباب والرياضة وحرصها على رعاية الأبطال في مختلف الألعاب.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه مع الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية تم اختيار كابتن أحمد علي مجبري، ابن نادي دسوق، مدربًا لمنتخب مصر للكبار.