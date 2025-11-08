قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات مجلس النواب
أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة
فيلم «وين صرنا» يحصد جائزة لجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي
أحمد جعفر: تريزيجيه أكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس «زيزو» أو «بن شرقي»
السفير نادر سعد: المصريون في بلغاريا حريصون على المشاركة بالانتخابات رغم عددهم القليل
عمرو أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار.. والحد الأدنى الـ 7000 جنيه غير مُطبّق
مسئول سابق بالناتو: مسألة اختيار الأنسب بين الدبابات الغربية الـ5 لا تملك ردًا حاسمًا مطلقًا|فيديو
إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل
مصر تستضيف لأول مرة الحفل الملكي العالمي "The Grand Ball" بقصر عابدين
سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
فن وثقافة

ياسر فرج يشيد بزميله محمد علاء: فنان قوي وواعي ومثقف

ياسر فرج ومحمد علاء
ياسر فرج ومحمد علاء
يارا أمين

عبّر الفنان ياسر فرج عن إعجابه بزميله الفنان محمد علاء بعد التعاون الفني الذي جمعهما مؤخرًا في مسلسل وتر حساس.

ونشر ياسر فرج صورة تجمعهما سويًا من كواليس مسلسل وتر حساس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها: “بنبسط قوي لما أشتغل مع فنان قوي، واعي، مثقف زي محمد علاء".

مسلسل وتر حساس

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2  بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "إدمان السوشيال ميديا"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية عن "إدمان السوشيال ميديا"

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

