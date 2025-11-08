ياسر فرج يشيد بزميله محمد علاء: فنان قوي وواعي ومثقف

عبّر الفنان ياسر فرج عن إعجابه بزميله الفنان محمد علاء بعد التعاون الفني الذي جمعهما مؤخرًا في مسلسل وتر حساس.

ونشر ياسر فرج صورة تجمعهما سويًا من كواليس مسلسل وتر حساس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها: “بنبسط قوي لما أشتغل مع فنان قوي، واعي، مثقف زي محمد علاء".

مسلسل وتر حساس

يذكر أن مسلسل وتر حساس 2 بطولة غادة عادل، كمال أبو رية، محمد علاء ، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.