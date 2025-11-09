إدارة التمريض تتفقد مستشفى الغردقة العام لمتابعة جودة الخدمات الطبية ومكافحة العدوى

نفذت إدارة التمريض بمديرية الشؤون الصحية مرورًا ميدانيًا مكثفًا على مستشفى الغردقة العام لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات التمريضية والطبية.في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،

وشملت الزيارة تنفيذ المرور الصباحي برئاسة الممرضة غادة محمد، مفتشة العلاج بالمديرية، حيث تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات العمل وتطبيق معايير مكافحة العدوى، إلى جانب مراجعة توزيع فرق التمريض داخل الأقسام المختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة المعتمدة.

كما تم تنفيذ المرور المسائي بقيادة الممرضة جانيت بشري، مفتشة العلاج بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل داخل المستشفى والاطمئنان على مستوى الأداء التمريضي وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة المديرية للمتابعة الدورية المستمرة داخل المنشآت الطبية، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، مشددًا على استمرار جهود المتابعة لتحقيق أفضل معايير الرعاية الصحية في جميع مستشفيات المحافظة.