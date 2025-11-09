محافظ الوادي الجديد والمفتي يتفقدان مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بتفقد مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، يرافقهما الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لعقد لقاءٍ توعوي مع شباب الجامعات.

من جانبه ، قام المحافظ بإهداء درع المحافظة لفضيلة المفتي؛ تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة وجهود دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الفكر الوسطي وتعاليم الإسلام السمحة، وتعزيز التوعية المجتمعية والدينية لدى الشباب في مواجهة الفكر المتطرف.