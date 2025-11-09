العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة

طالبت منظمة أطباء بلا حدود بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى في قطاع غزة لأنهم يفتقرون إلى الرعاية الصحية اللازمة، في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، وفق تقارير إخبارية.

وشهد القطاع، أمس، قصفا مدفعيا إسرائيليا شرق بلدة المصدر وسط غزة، أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية، فيما تتواصل العمليات العسكرية في مناطق متفرقة.

وفي الضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين من اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم، حيث سجلت عمليات اقتحام واحتجاز وإصابات في عدة مناطق، من بينها مخيم الفارعة جنوبي طوباس، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، استشهد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، فيما بلغت حصيلة الشهداء في مدينة جنين وحدها 65 فلسطينيا، أي نحو ثلث إجمالي ضحايا الضفة منذ بداية العام.

ووثقت المنظمة الدولية أكثر من 90 حادثا أثر على العملية التعليمية، ما أدى إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر الماضيين، إلى جانب 86 هجوما للمستوطنين على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون في نحو 50 قرية بالضفة منذ مطلع أكتوبر.

وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة العفو الدولية أن الضفة الغربية شهدت خلال عام 2025 أكثر من 860 هجومًا عنيفًا نفذه مستوطنون بدعم من قوات الاحتلال، مؤكدة أن على قادة العالم "التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بإنهاء نظام الاحتلال والفصل العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني".