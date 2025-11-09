رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ثمَّن رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني محمد أبو سمرة، جهود مصر المتواصلة للانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة .

وقال أبو سمرة ـ في مقابلة مع برنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري، اليوم /الأحد/ ـ إن مصر استطاعت بعد جهود هائلة على مدى عامين كاملين من التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا في وحشيته وإجرامه وانتهاكه لكافة القوانين الدولية وكل المواثيق والأعراف .

وأضاف أن مصر حريصة منذ اللحظة الأولى من اندلاع الحرب على ربط مسألة إنهاء العدوان بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، مؤكدا أن مصر تقود عملية في غاية التعقيد للمحافظة على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة .