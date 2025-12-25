أحمد الشهاوي يتسلّم الميدالية الذهبية لجائزة الدولة التقديرية في الآداب تمهيدًا لتكريمه بدار الأوبرا

تسلّم الشاعر أحمد الشهاوي، اليوم، الميدالية الذهبية لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، التي فاز بها هذا العام، وذلك تمهيدًا لتكريمه رسميًا ضمن احتفالية جوائز الدولة، المقرر إقامتها يوم الثامن من يناير المقبل بدار الأوبرا المصرية، بحضور قيادات وزارة الثقافة وكوكبة من المثقفين والمبدعين.

وقام بتسليم الميدالية الأستاذ وائل إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة، في لقاء ودي يعكس تقدير الوزارة لمسيرة الشاعر وإسهاماته البارزة في المشهد الثقافي والأدبي المصري والعربي.

وشهد مراسم التسليم حضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية، من بينهم الكاتبة الدكتورة سارة حواس، والفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، والناقد الأدبي الدكتور خيري دومة، إلى جانب الكاتبة نازلي مدكور.

ويُعد أحمد الشهاوي واحدًا من أبرز الأصوات الشعرية في جيله، حيث ترك بصمة واضحة في الشعر العربي المعاصر، من خلال أعماله التي جمعت بين التجريب اللغوي والعمق الإنساني، وأسهمت في تطوير القصيدة العربية الحديثة، كما عُرف بدوره الثقافي والإعلامي، واهتمامه بقضايا الإبداع والتراث والتجديد، فضلًا عن حضوره المستمر في الفعاليات الأدبية داخل مصر وخارجها.

وتأتي جائزة الدولة التقديرية في الآداب تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء الإبداعي، حيث تمنحها الدولة سنويًا لعدد من الأدباء والمفكرين الذين أسهموا بأعمالهم في إثراء الحياة الثقافية المصرية، وترسيخ قيم الجمال والمعرفة.

وتُعد الجائزة من أرفع الجوائز الرسمية في مصر، لما تحمله من تقدير معنوي كبير لمكانة الفائزين وتأثيرهم في الثقافة الوطنية.

ومن المقرر أن يُكرم الشاعر أحمد الشهاوي رسميًا خلال الاحتفال الرسمي لجوائز الدولة، إلى جانب الفائزين في فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، في احتفالية تُجسد حرص الدولة على دعم المبدعين والاحتفاء بدورهم في تشكيل الوعي الثقافي والحفاظ على الهوية المصرية.