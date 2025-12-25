قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أحمد الشهاوي يتسلّم الميدالية الذهبية لجائزة الدولة التقديرية في الآداب تمهيدًا لتكريمه بدار الأوبرا

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي
جمال عاشور

تسلّم الشاعر أحمد الشهاوي، اليوم، الميدالية الذهبية لجائزة الدولة التقديرية في الآداب، التي فاز بها هذا العام، وذلك تمهيدًا لتكريمه رسميًا ضمن احتفالية جوائز الدولة، المقرر إقامتها يوم الثامن من يناير المقبل بدار الأوبرا المصرية، بحضور قيادات وزارة الثقافة وكوكبة من المثقفين والمبدعين.

وقام بتسليم الميدالية الأستاذ وائل إسماعيل، وكيل وزارة الثقافة، في لقاء ودي يعكس تقدير الوزارة لمسيرة الشاعر وإسهاماته البارزة في المشهد الثقافي والأدبي المصري والعربي. 

وشهد مراسم التسليم حضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية، من بينهم الكاتبة الدكتورة سارة حواس، والفنان التشكيلي الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن، والناقد الأدبي الدكتور خيري دومة، إلى جانب الكاتبة نازلي مدكور.

ويُعد أحمد الشهاوي واحدًا من أبرز الأصوات الشعرية في جيله، حيث ترك بصمة واضحة في الشعر العربي المعاصر، من خلال أعماله التي جمعت بين التجريب اللغوي والعمق الإنساني، وأسهمت في تطوير القصيدة العربية الحديثة، كما عُرف بدوره الثقافي والإعلامي، واهتمامه بقضايا الإبداع والتراث والتجديد، فضلًا عن حضوره المستمر في الفعاليات الأدبية داخل مصر وخارجها.

وتأتي جائزة الدولة التقديرية في الآداب تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء الإبداعي، حيث تمنحها الدولة سنويًا لعدد من الأدباء والمفكرين الذين أسهموا بأعمالهم في إثراء الحياة الثقافية المصرية، وترسيخ قيم الجمال والمعرفة. 

وتُعد الجائزة من أرفع الجوائز الرسمية في مصر، لما تحمله من تقدير معنوي كبير لمكانة الفائزين وتأثيرهم في الثقافة الوطنية.

ومن المقرر أن يُكرم الشاعر أحمد الشهاوي رسميًا خلال الاحتفال الرسمي لجوائز الدولة، إلى جانب الفائزين في فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، في احتفالية تُجسد حرص الدولة على دعم المبدعين والاحتفاء بدورهم في تشكيل الوعي الثقافي والحفاظ على الهوية المصرية.

الشاعر أحمد الشهاوي الميدالية الذهبية جائزة الدولة التقديرية احتفالية جوائز الدولة وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

مستجدات جولة الإعادة لمجلس النواب.. مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج وإعلان النتائج الرسمية

المرشحة سحر عتمان

انتصرت سيدات الشرقية.. 3 مرشحات يفزن بالمقاعد الفردية في انتخابات 2025

صورة أرشيفية

اليوم..أكثر من 5900 طن مساعدات غذائية وطبية وبترولية مصرية تدخل غزة

بالصور

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. شاهد آخر ظهور لهما معا

لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب
لميس الحديدي وعمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد