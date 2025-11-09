رئيس كولومبيا: ما يجري في غزة اختبار وحشي لسلطة العالم

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل "اختبارا وحشيا" للقوى المهيمنة في العالم، منتقدًا الصمت الدولي حيال الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

جاءت تصريحات بيترو خلال كلمته في القمة الاجتماعية الثالثة لشعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي استضافتها مدينة سانتا مارتا شمالي كولومبيا أمس، حيث وجه انتقادات مباشرة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الرئيس الكولومبي: "ما يحدث في غزة اختبار وحشي للسلطة في العالم. الرسالة ليست موجهة للشعب الفلسطيني فقط، بل إلى جميع شعوب الأرض."

تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي وأوروبي، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 239 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن آلاف المفقودين والنازحين، وسط دمار واسع ومجاعة متفاقمة تضرب القطاع المحاصر.

وأضاف بيترو أن صمت القوى الكبرى أمام ما يجري في غزة يعكس اختلال ميزان العدالة في العالم، داعيا شعوب أمريكا اللاتينية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض سياسات القمع والهيمنة الدولية.