محاضرة فنية أخيرة من عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل نهائي السوبر

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، في فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وشرح أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، خلال المحاضرة طريقة اللعب وأدوار كل لاعب في الفريق قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.

ومنح المدير الفني التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين لتنفيذها في لقاء اليوم.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.